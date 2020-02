Inter, Vecino: "Io l'uomo del destino? Vi svelo il mio segreto"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Matias Vecino, centrocampista dell’Inter che ha messo il suo zampino sul derby vinto in rimonta contro il Milan, ha parlato così ai microfoni di Inter TV dopo il 4-2 ai rossoneri: "Nel secondo tempo abbiamo avuto la possibilità di segnare subito il 2-1. Siamo stati aggressivi ed abbiamo indirizzato la partita in nostro favore. Io vivo il derby in una maniera molto speciale: non so perché, ma sento una carica in più. Mi porta fortuna, fino ad ora, giocare contro il Milan. Speriamo di continuare così. Se mi sento l'uomo del destino di questa Inter? Quando c'è una partita speciale, immagino cosa possa succedere. Questo ha un effetto positivo”, ha concluso.