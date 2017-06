Inter-Vecino, la Fiorentina non fa sconti: c'è la clausola a 24 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come sottolinea il Corriere Fiorentino, l'Inter del neo tecnico Spalletti non punta solo Bernardeschi. Ausilio, ds nerazzurro, si è infatti informato anche sul prezzo di Matias Vecino con il manager dell’uruguaiano Alessandro Lucci. La Fiorentina - si legge - comunque non è intenzionata a trattare: Vecino ha una clausola da 24 milioni valida entro il 10 agosto e andrà via solo per quella cifra.