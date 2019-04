Inter, Vecino: "Lottare alla pari con la Juve? Pensare si può pensare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Derby d'Italia in arrivo per l'Inter di Matias Vecino, che a Sky Sport 24. Il centrocampista uruguaiano guarda così alla sfida contro la Juve: "Abbiamo la possibliità di chiudere la nostra corsa verso la Champions. Credo che sia una bella opportunità, poi sappiamo che è una partita molto sentita dai tifosi, sarebbe bello che fosse una bella giornata".

Vengono da otto scudetti consecutivi.

"È la squadra che ha dimostrato più continuità negli anni. Non solo per noi, ma per tutti, sono un riferimento: è una squadra competitiva anche in Europa".

L'Inter può pensare di lottare con la Juve?

"Sì, pensare si può pensare ma poi conta solo il campo. Si possono dire tante cose, ma se non le dimostri in campo non conta. Nei prossimi anni l'Inter tornerà a lottare per lo scudetto, ma dirlo adesso non ha senso, va dimostrato sul campo".