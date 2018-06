Inter, Vecino non è più incedibile. E i club di Premier sono alla finestra

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Matias Vecino non è più incedibile. E dopo un solo anno l'uruguayano potrebbe cambiare maglia. Lo riporta tuttosport sottolineando come l'ex Fiorentina non parta titolare nello scacchiere di Luciano Spalletti. La stampa inglese lo accosta a Tottenham ed Everton ma occhio al Chelsea nel caso arrivasse l'ufficialità di Sarri.