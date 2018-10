Inter, Vecino ok ma in panchina nel derby: Gagliardini più di Borja dal 1'

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sospiro di sollievo per l'Inter relativamente alle condizioni fisiche di Matias Vecino, che aveva saltato l'amichevole della sua Nazionale contro il Giappone per un problema muscolare. L'uruguaiano sarà regolarmente a disposizione di Spalletti per il derby ma difficilmente il tecnico lo manderà in campo dall'inizio, visto che mercoledì i nerazzurri affronteranno il Barcellona in Champions League. Roberto Gagliardini è in vantaggio su Borja Valero per la sua sostituzione in vista del derby.