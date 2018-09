Inter, Vecino: "Opportunità per riprenderci. Oggi conta solo vincere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista dell'Inter Matias Vecino ha parlato a InterTV prima della sfida contro il Bologna: "Non abbiamo iniziato bene, come tutti volevamo. Oggi è un'opportunità per riprenderci. Quando lasci qualche punto per strada poi arrivi a gare nelle quali puoi solo vincere, oggi sarà fondamentale fare bottino pieno. Un mio gol? Speriamo, ma l'importante oggi è portare a casa i tre punti".