Inter, Vecino: "Peccato per l'ammonizione. La strada è ancora lunga"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il centrocampista dell'inter Matias Vecino ha commentato così il ko con l'Udinese ai microfoni di Inter Tv: "Abbiamo fatto un buon primo tempo, con lo stesso gioco di sempre, ma abbiamo concretizzato poco. Potevamo chiudere i primi 45 minuti in vantaggio, purtroppo abbiamo sbagliato la ripresa allungandoci troppo e loro sono stati bravi a concretizzare. L'ammonizione non ci voleva perché dovrò aspettare la squalifica per tornare in campo, ma i miei compagni faranno una grande partita anche senza di me. La strada è quella giusta, non abbassiamo il livello continuando a lavorare. Il calore del pubblico ci ha dato una carica in più, da lunedì ripartiamo positivi perché c'è ancora tanta strada da fare".