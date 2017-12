Inter, Vecino: "Problema mentale, non fisico. Commessi degli errori"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il centrocampista dell'Inter Matias Vecino ha commentato così il ko con l'Udinese ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo fatto un buon primo tempo. Meritavamo di vincere per quanto visto nei primi 45', ma nella ripresa l'Udinese è stata brava a concretizzare. Stanchezza? No. La squadra ha corso tanto, ci sono stati diversi cambi. Credo che il problema sia più mentale che fisico. Spalletti? Ci ha detto di ripartire subito, proveremo a vincere già dalla prossima partita. Noi siamo concentrati per fare del nostro meglio e proseguire il nostro cammino. Gufi? E' normale che le inseguitrici gufino contro la capolista, ma ciò che si dice all'esterno non ci deve toccare. Napoli? Pensiamo agli errori commessi oggi, non a quello che fanno gli altri".