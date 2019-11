© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Queste le dichiarazioni di Matias Vecino, centrocampista dell'Inter, ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Borussia Dortmund. "Fa male, è una brutta sconfitta dopo un primo tempo del genere. Nel secondo tempo ci siamo abbassati un pò troppo, non riuscivamo a tenere palla. Abbiamo giocato soltanto nella metà campo nostra, hanno preso coraggio dopo il primo gol e non siamo riusciti a ripartire. Abbiamo ancora due partite. Ci tenevo molto a fare una buona partita, cerco sempre di lavorare al massimo per farmi trovare pronto. Posso dare di più alla squadra".