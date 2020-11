Inter, Vecino: "Se va tutto bene, spero di poter tornare a giocare a gennaio"

vedi letture

Matias Vecino, centrocampista dell'Inter, ha parlato in un'intervista a El Observador del suo infortunio e del calvario che sta affrontando fuori dai campi da gioco: "Se tutto va come ora spero di tornare a giocare nel mese di gennaio. Mi sono operato alla Clinica Cugat perché è una delle migliori d'Europa per i problemi al ginocchio. Sono arrivato a loro su consiglio di Luis Suarez che si è operato lì allo stesso modo. Dopo due mesi di questi trattamenti sono riuscito ad essere a disposizione per due partite e sentivo dolore. Mi hanno operato facendomi una sutura del menisco esterno, i tempi di recupero vanno dai quattro ai cinque mesi a seconda dell'evoluzione. Nel mio caso, al secondo mese mi hanno fatto un'operazione di pulizia per un'infezione, cosa abbastanza normale per quel che mi hanno detto e questo ha allungato i tempi di due-tre settimane. Per la parte finale del recupero ho chiamato il preparatore Alejandro Souto, un amico conosciuto in nazionale nel 2012 e con cui ho sempre lavorato a livello personale parallelamente al club o per alcune situazioni specifiche come questa".