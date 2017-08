Inter, Vecino: "Spero di essere all'altezza di questa grande maglia"

© foto di Giacomo Morini

Matias Vecino, neo centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Inter Channel dopo la firma del contratto con il club nerazzurro: "Sono felicissimo, è una sfida molto importante per me. Questo è il momento giusto per iniziare questa avventura visto che sono in Italia da diversi anni e ho l'esperienza giusta per una piazza importante. Borja Valero? Oltre a essere un grande giocatore è anche un ottima persona, farà bene qui. Recoba? È stato uno dei migliori giocatori uruguayani e mi ha chiamato subito quando è uscita la notizia dell'Inter. Lui iniziò con una doppietta, non sarebbe male fare lo stesso. Il punto di riferimento è Zanetti, oltre a essere sudamericano ha fatto la storia in nerazzurro. Saluto tutti i tifosi dell'Inter e spero di essere all'altezza di questa grande maglia".