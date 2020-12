Inter, Vecino verso la permanenza: Conte ci punterà nella seconda parte della stagione

Il rinforzo a centrocampo, per l'Inter, potrebbe già essere in casa. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Matias Vecino potrebbe infatti continuare a vestire la maglia nerazzurra, dopo che nelle scorse settimane era dato come un sicuro partente. L'uruguayano è quasi pronto, dopo aver recuperato dall'infortunio che lo ha tenuto ai box per tutta la prima parte della stagione e conte è pronto a fare pieno affidamento su di lui.