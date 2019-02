Inter, Vecino: "Vittoria manca da troppo tempo, non perdiamo la testa"

Fonte: Fcinternews.it

© foto di PhotoViews

Matias Vecino, centrocampista dell'Inter, ha parlato a InterTV nel pre-gara della sfida contro il Parma. Queste le sue parole: "Abbiamo lasciato troppi punti per strada, non possiamo perderne più. Speriamo di ottenere una vittoria: in momenti così la tecnica non conta tanto, ma bisogna piuttosto usare la testa e mai perdere l'attenzione. Questa sarà la cosa più importante questa sera. Un mio gol? Speriamo, ma l'importante è vincere. Ci mancano da troppo tempo i tre punti".