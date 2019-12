Inter, Vecino: "Vogliamo la Juve dietro fino alla fine, è il nostro obiettivo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la vittoria contro la Spal, il centrocampista dell'Inter Matias Vecino ai microfoni di Sky Sport ha detto: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, la squadra sta imparando a soffrire nei momenti di difficoltà, ci sono volte in cui la squadra avversaria attacca, dobbiamo soffrire e poi ripartire: con quei due là davanti è tutto più facile. A volte il gioco viene meno e bisogna tirare fuori l'orgoglio per i tre punti che sono la cosa più importante. Sappiamo che stiamo soffrendo un po' le assenze, che permettono al mister di ruotare, adesso siamo questi qua, dobbiamo dare il massimo in queste gare importanti. Sicuramente negli ultimi anni è mancata continuità nei rendimenti e nei risultati e questa è la mentalità sulla quale sta lavorando il mister. Quanto pensate di tenere dietro la Juve? Speriamo fino alla fine, abbiamo questo in testa ma manca tanto e dobbiamo tenere i piedi per terra e lavorare. Conte ci ha detto che potevamo gestire il secondo tempo diversamente ma ci sta soffrire perché tutte le squadre fanno il loro gioco".