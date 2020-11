Inter, vendere per acquistare: a gennaio via Eriksen e Vecino

Il diktat dell'Inter non cambia. Per acquistare, bisogna prima vendere. Come si legge sulle pagine di Tuttosport è stato così in estate (dentro Kolarov, Darmian e Vidal, via Godin, Candreva e Asamoah) e sarà così a gennaio. Per consegnare ad Antonio Conte i rinforzi di cui avrà bisogno, sarà necessario cedere qualche giocatore dell’attuale rosa. Sono due i nomi in uscita quasi certa dall'Inter: Christian Eriksen e Matias Vecino Dalle loro cessioni l'Inter proverà a racimolare il denaro necessario per acquistare giocatori con caratteristiche più idonee alle idee di calcio di Conte: un mediano come Kantè o una mezzala di gamba come De Paul o Malinovskyi, un esterno mancino (Emerson Palmieri, Marcos Alonso e Junior Firpo) e un quarto attaccante di livello.