Inter, venerdì primo contatto ufficiale col Real Madrid per Modric

Amichevoli, sconfitte per Genoa e Udinese contro Montpellier e Hannover

Lazio, sconfitta per 2-0 nell'amichevole contro l'Arsenal

Inter, vittoria per 1-0 contro il Lione nell'ICC: decide Lautaro Martinez

Cremonese, i convocati di Mandorlini per la gara contro il Pisa

Gianluca di Marzio: il mercato non dorme mai...la raffica della notte

Claudio Nassi: rivedere i corsi per manager sarebbe non solo utile, ma una necessità

Gazzetta del Mezzogiorno: ADL tuona: "Bari da serie C"

La Lazio lascia Stoccolma: prossima destinazione Marefield in Germania

Bari, pazza idea Evacuo per l'attacco

Secondo quanto riporta SportMediaset , nella giornata di venerdì ci sarà il primo contatto ufficiale tra le dirigenze di Inter e Real Madrid per discutere di Luka Modric . Il ds nerazzurro Piero Ausilio vorrebbe imbastire la trattativa sulla base di un prestito molto oneroso (30 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a una cifra ulteriormente più alta da stabilire insieme ai blancos .

Invio richiesta in corso...

Fossi stato la Juventus non lo avrei ripreso

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy