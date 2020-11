Inter, venerdì l'assemblea dei soci in video conferenza: bilancio e stadio all'ordine del giorno

Venerdì prossimo è prevista l'assemblea dei soci dell'Inter che dovrà approvare il bilancio 2019-2020 con un passivo che ammonta quasi a quota 100 milioni di euro . L'incontro si svolgerà in video conferenza tra Milano e Nanchino, con Steven Zhang che è tornato in Cina ormai da un mese e mezzo e che non è rientrato in Italia a causa dell'andamento globale della pandemia. Nel corso dell'assemblea si parlerà anche del nuovo stadio da costruire insieme al Milan. A riportarlo è Tuttosport.