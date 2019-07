Inter, Vergani: "Un sogno essere in ritiro. Da Conte si impara tanto"

Intervenuto ai microfoni di Inter TV, Edoardo Vergani ha parlato della prima settimana di ritiro a Lugano con la squadra nerazzurra: "È andata bene, per noi giovani è un orgoglio e un sogno essere qui. Specie per me che tifo da sempre per questa squadra: essere qui tra i grandi è speciale", le sue parole riprese da FcInterNews.it.

Ogni giorno si può imparare qualcosa di nuovo da grandi campioni.

"Sicuramente, poi il mister ci aiuta tanto e chiede molta collaborazione tra noi attaccanti. Anche per questo si impara tanto".

Domani potresti avere un'occasione contro il Lugano.

"Lo spero, non vedo l'ora. Sono carico e determinato".

Prima esperienza con la prima squadra. Cosa ti lascia in eredità?

"Una grande esperienza, come ho detto prima è un sogno. Questa maglia per me significa molto sin da quando ero piccolo".

Che sensazioni hai per la nuova stagione?

"Punto sempre a dare il meglio, quello che arriva arriva".