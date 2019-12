Inter-Verona, asse caldo: i gialloblù vogliono tenere Eddie Salcedo

Durante l'incontro di oggi fra Maurizio Setti e la dirigenza dell'Inter si è parlato anche di Eddie Salcedo. L'Hellas Verona vorrebbe tenerlo anche nella prossima stagione - come spiega FcInterNews - e le parti stanno pensando a un possibile prolungamento del prestito per altri dodici mesi. In più gli scaligeri vorrebbero inserire anche un eventuale riscatto: le parti si aggiorneranno nelle settimane a venire.