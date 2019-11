© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nelle ultime settimane si è parlato tanto e spesso del possibile colpo di mercato in entrata per l'Inter in vista di gennaio. I nomi caldi sono sempre stati quelli di Arturo Vidal e Nemanja Matic, rispettivamente di Barcellona e Manchester United. Ma da Appiano, secondo il Corriere dello Sport, arriva un secco no all'eventuale arrivo dei due a gennaio.