Inter, verso la Juve con le incognite Keita e Ninja

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A Torino per un cambio di passo. L’Inter é chiamata a fornire risposte concrete dopo il passo falso di Londra e l’occasione sprecata di Roma, e la gara contro la Juventus rappresenta la migliore occasione possibile per rianimare lo spirito del gruppo e stimolare l’orgoglio di giocatori importanti che non hanno ancora dimostrato di avere compiuto lo step per diventare campioni. Difficile immaginare rivoluzioni o esperimenti proprio allo Stadium, e di conseguenza è facile ipotizzare che in vista di venerdì L’undici di partenza sia sostanzialmente assegnato a quelli che rappresentano i titolari di Spalletti. L’unica vera variabile potrebbe essere rappresentata da Keita Balde, protagonista di un periodo di forma invidiabile ed al quale sarebbe forse peccaminoso rinunciare. Difficile ipotizzare un’esclusione per Perisic nonostante le scialbe prestazioni della stagione in corso, tale è la stima incondizionata che Spalletti nutre nei confronti del croato, ed allora il candidato per una potenziale esclusione potrebbe essere Politano, che pure ha dimostrato di rispondere sempre con profitto alle sollecitazioni che lo hanno coinvolto. Il tutto in attesa di valutare le condizioni di Radja Nainggolan, uno che partite come queste vorrebbe giocarle sempre, ma che l’Inter non può permettersi di rischiare in considerazione dei novanta minuti decisivi che attenderanno la truppa nerazzurra in Champions contro il Psv.