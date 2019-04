Inter, verso la Juve con tanti intrecci di mercato

© foto di Giacomo Morini

Non ci saranno valenze di alta classifica, non ci saranno trofei in palio, eppure un frontale tra Inter e Juventus non potrà mai avere effetti banali. Nel caso del prossimo weekend, per esempio, sono gli sviluppi di mercato a tenere banco, facendo da preludio ad un’estate che sembra destinata ad essere contrassegnata da grossi investimenti tanto su un versante quanto su quello opposto. Il primo intreccio è quello che fa riferimento ai due leader dirigenziali, Marotta e Paratici, un tempo uniti da una collaborazione solida e fruttuosa. Dopo la gara di andata, il neo ad nerazzurro ha preso a pieno il possesso delle operazioni, anche affrontando nodi complicati da sciogliere per predisporre un percorso di crescita fluido e che vada a ricalcare i successi costruiti sul fronte torinese in collaborazione con l’ex partner professionale. Uno scontro che promette scintille, anticipate dalle schermaglie verbali nella gestione di Mauro Icardi da un lato e Paulo Dybala dall’altro. Interessante osservare come uno dei carnefici del sogno europeo bianconero, Hakim Ziyech, possa diventare obiettivo concreto del percorso di crescita sognato sul fronte nerazzurro. Una risposta concreta allo strapotere torinese sul mercato, potrebbe invece arrivare sul fronte Chiesa: il figlio d’arte rappresenta l’emblema del talento da non farsi sfuggire, vuoi per iniziare un ciclo duraturo, vuoi per proseguirne uno che sembra non avere fine. Facile ipotizzare un braccio di ferro che saprà anche di dimostrazione di forza, un po’ come nel caso di Milinkovic Savic, apparentemente giunto al termine del suo ciclo in maglia biancoceleste e possibile ago della bilancia per le gerarchie di chi vorrà o debellare l’altrui strapotere, o estenderlo ben oltre gli italici confini. Parola al campo, dunque, in attesa che i discorsi importanti vengano sviluppati in ben altre sedi…