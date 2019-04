Inter, verso la Roma col dubbio argentino. La scelta di Spalletti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Verso la sfida che in questo momento può dare la risposta più importante nella fase finale della stagione, con il dubbio sull’uomo che dovrà guidare la linea avanzata. L’Inter di Spalletti si avvicina al match di campionato contro la Roma non avendo ancora stabilito la gerarchia definitiva nel proprio reparto d’attacco. Se da un lato i segnali forniti da Mauro Icardi sono stati molto confortanti per spirito di gruppo e dedizione al sacrificio, dall’altro non si può nemmeno ignorare la crescita costante che aveva contraddistinto il periodo nel quale i galloni di titolare erano stati affidati a Lautaro Martinez. Dopo il derby da protagonista ed eroe, e dopo avere osservato dalla panchina la vittoria di Frosinone, il Toro ha recuperato la sua forma e sarebbe a disposizione per partire dal primo minuto nella gara contro la Roma. È forse la prima volta che i due amici partono effettivamente alla pari per la conquista di una maglia, ed è di conseguenza compito di Spalletti quello di dirimere la questione, specie in considerazione del fatto che il tecnico di Certaldo non ha quasi mai azzardato la presenza congiunta dei due argentini nello stesso schieramento. Da qui il più che lecito dubbio: la fame di gol di Mauro Icardi, a secco su azione da mezzo campionato, o la voglia di affermarsi di Lautaro?