Inter, verso la sfida a Gattuso: cambi di formazione in vista

In casa Inter le quattro vittorie consecutive messe in fila in campionato non sono sufficienti per lasciarsi alle spalle le scorie dell’eliminazione nella massima competizione continentale. La vittoria di Cagliari è stato un toccasana dal punto di vista mentale e morale per come è stata portata a casa, tuttavia è inevitabile che rafforzare le proprie sicurezze confrontandosi con una diretta concorrente diventi di capitale importanza per concludere alla meglio l’anno solare e predisporsi ad un gennaio di rilancio.

Per riuscire nell’impresa Antonio Conte ha intenzione di confermare l’assetto difensivo divenuto ormai titolare, e potrebbe rispolverare Gagliardini sulla linea mediana in luogo di Eriksen per infondere maggiore solidità al centrocampo. Stante l’indisponibilità di Hakimi, sulla destra dovrebbe ritrovare spazio dal primo minuto Darmian, sempre puntuale ed inappuntabile pur senza eccessi nel suo rendimento, mentre a sinistra toccherà a Young cercare di creare problemi alla retroguardia di Gattuso.

Davanti il ritorno di Lautaro in coppia con Lukaku è la ricetta per proseguire con le medie realizzative delle ultime settimane, possibilmente concretizzando il prima possibile ciò che si riesce a produrre per evitare di vivere situazioni da raddrizzare in corsa.