© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto su quella che dovrebbe essere la formazione dell'Inter che sfiderà lo Slavia Praga domani in Champions League. Tante conferme, pochi cambi, soprattutto sull'esterno dove dovrebbero debuttare Valentino Lazaro e Cristiano Biraghi.

Torna Lautaro Dovrebbe tornare dall'inizio Lautaro Martinez in attacco, così come Matias Vecino a centrocampo. Intanto per quanto riguarda Romelu Lukaku, oggi il test: se la schiena terrà, allora sarà in campo coi cechi.