© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato da Tuttosport, nelle prossime ore dovrebbe esserci un incontro tra Fernando Felicevich, agente di Arturo Vidal, e i dirigenti dell'Inter. Un vertice utile per anticipare i tempi, visto che dopo il Clasico di mercoledì, il cileno chiederà di essere ceduto al Barcellona visto il poco spazio che sta ottenendo sotto la guida di Valverde. Conte vorrebbe il centrocampista già a disposizione a partire dai primi giorni del 2020, anche se Bartomeu non è intenzionato a dare il via libera con la formula del prestito semplice. Potrebbe servire un rilancio, magari con la formula del prestito con obbligo in estate.