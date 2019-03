Inter, vertice di mercato in arrivo: tanti nomi per Marotta e Ausilio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vertice di mercato in arrivo per l'Inter. Secondo quanto riferito da Tuttosport, nelle prossime settimane Marotta e Ausilio faranno il punto sulle opzioni per rinforzare la squadra. Godin è un affare già fatto, per Dybala si aspettano le mosse della Juventus. Quattro i nomi più caldi sul tavolo: Carrasco, Dzeko, Rakitic e Darmian. Restano vive però anche altre soluzioni per ogni ruolo: piacciono Jovic, Zapata, Malcom, Kovacic. L'intenzione è chiara: prendere giocatori pronti, per rilanciarsi dopo l'ennesima stagione di transizione.