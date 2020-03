Inter, Vertonghen idea concreta: tra ammissioni e riflessioni

Non solo contratti da blindare per l’Inter del futuro. Ci sono anche profili da tenere in considerazione in entrata e che potrebbero contraddistinguere i prossimi affari di Marotta ed Ausilio. Un nome particolarmente caldo è quello del difensore del Tottenham Jan Vertonghen, un profilo di livello che si svincolerà a parametro zero e che potrebbe consentire alla dirigenza nerazzurra di programmare una cessione nel reparto arretrato mettendo già in cassaforte un sostituto senza alcun genere di esborso economico. Solleticato sull’argomento, il giocatore degli Spurs ha ammesso che quello attuale è un periodo di riflessione rispetto alle tante proposte che ha ricevuto nell’ultimo periodo e di certo l’idea di un futuro milanese è tra le prospettive più considerate in attesa della decisione finale.