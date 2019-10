Inter, Vertonghen obiettivo per l'estate. Pronto un triennale

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Per gennaio il Tottenham ne ha bloccato l'uscita, ma per la prossima estate Jan Vertonghen può essere considerato a tutti gli effetti un obiettivo caldo per la difesa dell'Inter. A riferirlo è il quotidiano inglese The Guardian che parla dell'Inter come una seria candidata al centrale belga in scadenza con gli Spurs. Pronto per l'ex Ajax un contratto triennale.