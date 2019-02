Inter, via alla missione recupero per Icardi: oggi incontro con Marotta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella giornata di oggi è previsto un incontro a fine allenamento tra Mauro Icardi, l'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti e l'ad Beppe Marotta. La missione è quella della pace e recupero, che ovviamente sarà più complicata nei confronti dei tifosi che lo hanno già scaricato cantando ieri in favore del nuovo capitano Handanovic. Un incontro per far comprendere al giocatore i propri errori e per spiegargli che non ci saranno altri provvedimenti come multe o simili. Se sarà convocato per la Sampdoria lo deciderà solo il tecnico nerazzurro, in totale libertà. A riportarlo è Il Corriere della Sera.