Inter, via alla settimana della verità. Barca un po' incerottato

© foto di Insidefoto/Image Sport

Sei su sei in campionato. Brutta figura e ko sfiorato alla prima di Champions. E allora tutti a chiedersi se, in effetti, a Conte importi solo della Serie A in questa sua prima annata nerazzurra. Antonio però non ama molto percorrere una sola via per trovare la gloria. Perciò Barcellona, nella settimana della verità che porterà pure allo scontro diretto a San Siro con la Juventus, sarà per forza foriera dei reali obiettivi e priorità dell’Inter. Il pari con lo Slavia Praga non è piaciuto a nessuno, ecco perché al Camp Nou i tifosi si aspettano di sentire musica ben più gradevole. Indipendentemente dal risultato. Nulla è ancora detto, lo dimostra il cammino della stessa Inter del triplete. L’1-1 all’ex Westfalenstadion di Dortmund tra Borussia e blaugrana non ha cambiato la classifica del girone. Conte ha quindi tutta l’intenzione di approfittarne, consapevole che dopo appena quattro giorni arriverà un altro match cruciale, anche più della sfida a Leo Messi. La pulce sta vivendo un avvio di stagione nebuloso: prima il soleo, poi l’adduttore, ora il polpaccio. Non è un caso che la formazione di Valverde stia arrancando in Liga, nonostante il successo sul Granada. Il dieci argentino in ogni caso proverà a stringere i denti. In Spagna, da ex, troverà spazio ancora Sanchez, squalificato in campionato dopo il rosso per simulazione a Marassi. Accanto a lui tornerà titolare Lukaku, così come Godin in difesa. Poi Sensi, dentro ad almeno un terzo (5) dei gol trasformati dai nerazzurri in stagione, Barella e Brozovic in mezzo, affiancati da Asamoah e uno tra Candreva e D’Ambrosio sulle fasce. Come sempre la differenza starà nell’intensità, nell’organizzazione e nella mentalità. Concetti tanto cari al tecnico pugliese, colonne portanti di una squadra che è già andata oltre a ogni aspettativa.