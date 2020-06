Inter, via Borja e Vecino, dentro Nainggolan. Non scontato l'arrivo di Tonali

Dire che un giocatore ha un prezzo abbordabile, automaticamente non ne consegue un acquisto. Sandro Tonali ha fatto impazzire mezza Europa ma, per bocca dello stesso presidente del Brescia Cellino, la sua personale scrematura ha portato la scelta a due sole interessate: Inter e Juventus. I nerazzurri hanno un progetto molto chiaro per ciò che concerne la linea mediana.

A gennaio è stato fatto un investimento comunque importante per Christian Eriksen pari a 20 milioni di euro e, qualora Lautaro dovesse rimanere a Milano, non ci sarebbe budget in abbondanza da spendere per un altro centrocampista che pure si aggiunga al rientro di Radja Nainggolan dal prestito al Cagliari. Via Borja Valero, in partenza Vecino, in questo modo tornerebbe a sei il numero dei centrocampisti nerazzurri a disposizione di Antonio Conte. Tre titolari, tre sostituti.

Perciò solo il tempo e le prestazioni sul campo possono stravolgere il piano della dirigenza in vista della prossima (ancora lontana) stagione. Convinzioni e ipotesi possono diventare incertezze e realtà. Ad oggi, comunque, nonostante il profilo sia straordinariamente interessante agli occhi del club di Suning, non è assolutamente detto che il talento classe 2000 delle rondinelle sia destinato a vestire la maglia dell'Inter per la quale, il ragazzo, nutre una mai velata preferenza.