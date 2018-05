Inter, via Eder e Santon ma le plusvalenze saranno minime

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Analizzado le possibili plusvalenze dell'Inter sul mercato, La Gazzetta dello Sport sottolinea come quasi sicuramente saluterà Davide Santon. Una stagione delicata quella che si sta concludendo per il terzino cresciuto in nerazzurro: le migliaia di euro che devono ancora essere ammortate consentiranno al club di recuperare una minima plusvalenza da inserire nel «panino» complessivo. Davide ha bisogno di tornare sereno e di giocare con continuità, i nerazzurri lo agevoleranno. Dalla Spagna potrebbero invece arrivare segnali interessanti per Eder, in scadenza nel 2021 e sempre più lontano dal progetto nerazzurro. Se plusvalenza sarà, sarà minima.