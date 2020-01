Inter, via libera del Chelsea per Giroud ma Politano lo tiene in stand by

© foto di Imago/Image Sport

Il Chelsea è pronto a cedere Olivier Giroud all'Inter per 5 milioni più uno di bonus da incassare quando i nerazzurri entreranno in Champions. Ora tocca ai nerazzurri decidere se chiudere subito per il francese o aspettare di cedere Politano. Il campione del mondo in carica aspetta il via libera già da tempo e forse proprio per questo i dirigenti interisti accelereranno il suo arrivo per evitare inserimenti last minute da parte di altre squadre. A riportarlo è Sky Sport.