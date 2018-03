Inter: via Sabatini, non Spalletti. Col 4° posto il tecnico resta al 100%

Questa mattina l'Inter ha comunicato il divorzio da Walter Sabatini. Un addio - rivela Sky - che non è il preludio a una rivoluzione tecnica. Non è in discussione infatti la posizione dell'allenatore Luciano Spalletti, con cui si sta già programmando e lavorando per la prossima finestra di calciomercato. Il caso di qualificazione alla prossima Champions League il manager di Certaldo sarà sicuramente confermato.