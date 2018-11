Inter, vice Handanovic cercasi: Cragno o il ritorno di Radu

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter è alla ricerca del vice Handanovic e Tuttosport oggi in edicola parla di due portieri nel mirino dei nerazzurri. Il primo nome è quello di Alessio Cragno, attualmente al Cagliari, mentre il secondo è quello di Ionut Radu, per quello che sarebbe un ritorno dal Genoa, visto che l'estremo difensore è in prestito al club ligure.