© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nelle ultime ore ha preso corpo in casa Inter l’idea Ashley Young, esterno a tutta fascia classe ’85. Fuori dai convocati anche in occasione della gara contro il Manchester City, l'inglese è in scadenza con lo United e potrebbe lasciare a breve la formazione di Ole Gunnar Solskjaer. I Red Devils chiedono un indennizzo, gli intermediari sono al lavoro per chiudere a breve. Intanto Matteo Darmian del Parma resta un'opzione calda ma prima dovrebbe uscire Diego Godin. Per l'estate idea Marash Kumbulla dell'Hellas Verona, l'Inter vuole prenderlo ora per averlo a giugno. Capitolo Arturo Vidal: è ora in Supercoppa con il Barcellona, anche in aereo i compagni e il presidente Bartomeu hanno cercato di convincerlo a restare. L'alternativa per adesso resta Christian Eriksen del Tottenham: sì Spurs ai 23 milioni offerti dallo United ma il giocatore per adesso rifiuta.