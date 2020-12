Inter, Vidal al lavoro per esserci con lo Spezia. Sanchez ancora ko: arrivederci al 2021?

Punto sull'infermeria dell'Inter all'indomani della vittoria di San Siro contro il Napoli: Arturo Vidal sta lavorando duramente e farà di tutto per esserci domenica contro lo Spezia, mentre rischia di non esserci Marcelo Brozovic dopo la sostituzione forzata di ieri. Per Alexis Sanchez, invece, serpeggia pessimismo: il 2020 del Nino Maravilla - riporta 'Sky' - potrebbe essere finito ed è possibile un suo ritorno in campo.