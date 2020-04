Inter, Vidal è ancora di moda. Il cileno dice no alla Cina e vuole restare al top in Europa

vedi letture

Arturo Vidal potrebbe lasciare il Barcellona. Il cileno aveva una buona offerta dall'Inter, trovando il muro dei catalani che non hanno voluto privarsi del giocatore, promettendogli però di ascoltare offerte in estate, se conformi alle richieste. Dalla Cina ci sono due proposte interessanti, scartate dal giocatore, riporta Sport. Vidal vuole continuare in Europa e vuole farlo ancora ai massimi livelli. Per questo non è ancora da scartare un ritorno di fiamma dell'Inter in un'eventuale trattativa per portare Lautaro Martinez in Catalogna.