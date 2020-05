Inter, Vidal e la mini rivoluzione del Barcellona. Conte attende di riabbracciare il suo figlioccio

Due strade per un unico obiettivo: fare grande l’Inter. Una serve come scorciatoia per avvicinarsi in fretta alla vetta e dare al gruppo personalità e cultura della vittoria. L’altra è invece l’investimento per la vita, il giocatore a cui legare l’immagine dei successi futuri esaltando il Made in Italy. L’Inter - sottolinea La Gazzetta dello Sport - vuole rifarsi il look in mediana e sta puntando con forza ad Arturo Vidal e - soprattutto - a Sandro Tonali.

Capitolo Vidal - Partiamo da una certezza: in casa Barcellona in estate è prevista una mini rivoluzione, col club che ha deciso di cominciare il processo di ringiovanimento della rosa. E dopo una stagione di turbolenze, con un rapporto molto complicato con l’ex tecnico Valverde, Arturo al Barça è dato per sicuro partente. Il cileno a gennaio aveva provato a forzare la mano ma poi ha deciso di restare anche su richiesta dei senatori del gruppo, che reputano Vidal importante soprattutto per le sfide delicate di Champions. La sua esperienza internazionale è riconosciuta e anche per questo Conte spinge per riabbracciare il suo figlioccio. Ai tempi della Juve, Vidal fu uno dei motivi per cui Conte si convinse ad abbandonare 4-2-4 - suo credo primario - in favore del 3-5-2, sistema perfetto per le caratteristiche del cileno. Insieme hanno vinto tre scudetti e da lì Vidal non si è più fermato, continuando a vincere alla Juve, poi al Bayern e al Barcellona: otto titoli nelle ultime otto stagioni e il nono nel mirino, ripresa permettendo. In A ha lasciato il segno: 35 reti in quattro campionati.