Inter, Vidal fuori dall'affare Lautaro ma il suo arrivo è comunque legato al Toro

L'Inter vuole Arturo Vidal ma non ha intenzione di inserirlo nell'eventuale trattativa per Lautaro Martinez. Da qui ripartiranno i colloqui col Barcellona, ma anche dalla valutazione del suo cartellino che per i nerazzurri non dovrà superare i 10 milioni. Al momento i catalani non sono inclini a venire incontro a questo tipo di proposta, ma è chiaro che se dovesse andare in porto il discorso per il Toro argentino, magari anche Bartomeu potrebbe essere più incline a rispondere positivamente alle proposte interiste. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.