Inter, Vidal in cima alla lista di Conte. Troppo alta la richiesta di 20 mln

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ieri sera, a secondo allenamento concluso, Marotta - presente alla Pinetina insieme ad Antonello ed Ausilio, mentre Baccin è rimasto solo al mattino - ha fornito a Conte gli ultimi aggiornamenti sul mercato dell'Inter. Così, oltre al fronte Biraghi, resta aperto anche quello di un’aggiunta pure a centrocampo, come da desiderio del tecnico, che ha messo in cima alle sue preferenze Vidal. Dalla Spagna fanno sapere che ci vogliono 20 milioni, ma per l’Inter c’è spazio solo per un’operazione low-cost. A meno che una cessione solo per denaro di Icardi non cambi le prospettive, ma si tratta di un discorso ancora prematuro.