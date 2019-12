Inter-Vidal, l'agente incontrerà il Barcellona dopo il Clasico

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prenderà il via sul finire di questa settimana l'assalto dell'Inter ad Arturo Vidal. Stando a quanto riportato da FcInterNews l'agente del cileno, Fernando Felicevich, incontrerà di nuovo la dirigenza del Barcellona per ribadire il desiderio del suo assistito di partire per tornare in Italia e più precisamente all'Inter che punta a chiudere l'operazione in prestito con diritto di riscatto.