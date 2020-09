Inter, Vidal l'uomo giusto per puntare allo Scudetto? I lettori di TMW dicono no: solo il 18% vota sì

Arturo Vidal non è il giocatore giusto perché l'Inter possa puntare allo scudetto. È questo il verdetto dell'ultimo sondaggio che vi abbiamo proposto. In attesa di capire quando si sbloccherà la trattativa per il passaggio del centrocampista cileno in nerazzurro, soltanto il 18,08% dei lettori di TMW (su un totale di 3.872 partecipanti) ha infatti risposto in maniera affermativa. Ben il 38,66% ritiene che possa essere più decisiva la conferma di Nainggolan, mentre per il 28,67% l'arrivo di Vidal non basterà all'Inter per competere per il tricolore. E il 14,59% ritiene che si sarebbe dovuto puntare su Tonali, finito al Milan.