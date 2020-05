Inter, Vidal rischia di restare solamente un sogno: il cileno vuole la Champions con Messi

Arturo Vidal sembra destinato a rimanere ancora una volta un sogno per Antonio Conte. Il centrocampista classe '87, così come il suo compagno di squadra Arthur , non sembra infatti avere alcuna intenzione di lasciare il Barcellona.

Lo ha ribadito l'edizione cilena di As, che riporta come prova anche alcune dichiarazioni del suo entourage: "Arturo si interessa solo alla questione sportiva e vuole vincere la Champions League. Dove potrebbe avere le chance più grandi se non al fianco del migliore del mondo? Antonio Conte lo chiamava ogni settimana al suo primo anno al Chelsea, ma Vidal ha sempre detto di no proprio perché il Chelsea non giocava la Champions in quella stagione", è quanto filtra da fonti vicine a Vidal.