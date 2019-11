Inter, Vidal solo in prestito secco: il club non intende investire sul cileno

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Una sola possibilità di vedere Arturo Vidal con la maglia dell'Inter a partire dal prossimo gennaio. Il club nerazzurro non intende infatti investire tanti soldi su in giocatore che ha più di 30 anni e proprio per questo motivo l'unica ipotesi è quella che lo vedrebbe arrivare in prestito per sei mesi. A riportarlo è il Corriere dello Sport.