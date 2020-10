Inter, Vidal suona la carica: "Non è così che si inizia, ma l'importante è come si finisce"

Il giorno dopo la sconfitta nel derby, il neo-centrocampista nerazzurro Arturo Vidal ha scritto sulla sua pagina ufficiale Twitter: "Non è così che si inizia, ma (è importante, ndr) come si finisce! Forza Inter! Continuiamo a lavorare per migliorare giorno dopo giorno!" il messaggio del cileno dell'Inter pubblicato sui suoi profili social.