Inter, Vidal vede nerazzurro. Uscite in ritardo: il mercato procede lento

vedi letture

Arturo Vidal e il Barcellona hanno trovato la quadra per la separazione definitiva. I blaugrana pagheranno i famosi 2,4 milioni di premi insoluti e divenuti oggetto di battaglie in tribunale, ma non intendono fare altro. Alla differenza tra l’ultimo stipendio che avrebbe percepito in Spagna e il nuovo che guadagnerà nella sua nuova squadra, Re Artù dovrà rinunciare e così sarà. Ultime formalità, ratifiche e firme per l’addio al Barca. E a partire da oggi (incluso), ogni giorno è buono per raggiungere Milano e sposare l’Inter pronta ad accaparrarsi un vincente puro a costo zero. Tre anni (due più uno opzionale) a 6 milioni netti per il guerriero cileno, destinato a vestire i colori nerazzurri, destinato a farlo con Antonio Conte in panchina. Il tecnico interista ha fretta di lavorare con i nuovi elementi in vista dell’esordio in Serie A a San Siro contro la Fiorentina. Siamo a un terzo del mercato e ancora c’è da piazzare in uscita due difensori, tre esterni, uno o anche due centrocampisti. Fondamentale per poter finalmente sbloccare la fase due: comprare. Due ali di cui una duttile pure per la difesa (Darmian aspetta solo l’ok per lasciare Parma), un centrale, un centrocampista e un vice Lukaku. Lavoro da fare ancora notevole. E non è che in panchina sieda esattamente il tecnico più paziente del mondo.