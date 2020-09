Inter, Vidal vuole arrivare in tempo per il raduno ma deve rinunciare alla buonuscita

Nella giornata di ieri c'è stata una lunga chiacchierata tra Felicevich, agente di Arturo Vidal e i dirigenti del Barcellona per arrivare a un accordo sull'addio. I catalani sono pronti a concedere la "carta di libertad" al cileno che intanto sogna di poter arrivare in tempo per il raduno nerazzurro fissato per lunedì. Il problema è la buonuscita che il giocatore vorrebbe per non lasciare 9 milioni di stipendio (previsto per la prossima stagione in Catalogna) ma che il Barça non ha nessuna intenzione di concedere, né a lui né agli altri esuberi. Adesso dovrà essere il centrocampista a decidere se rinunciare e arrivare subito all'Inter con un accordo da 6 milioni a stagione, oppure se aspettare e trattare ancora per arrivare a un'intesa alternativa. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.