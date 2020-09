Inter, viva l'opzione Kumbulla. Ma a fargli spazio potrebbe essere Godin e non più Skriniar

Marash Kumbulla e l'Inter, una trattativa che si è solo raffreddata ma che continua ad essere più che viva, secondo il Corriere dello Sport. A differenza di quanto successo con Tonali, prossimo al passaggio al Milan, l'Inter non ha mollato la presa sul difensore del Verona. Quel che è cambiato, per il quotidiano, è il giocatore in uscita per far spazio al classe 2000: nel summit di Villa Bellini sarebbe stato deciso che a salutare sarà Diego Godin e non Milan Skriniar. Un cambio di rotta impensabile fino a poche settimane fa, quando l'ex Samp era confinato in panchina e l'ex Atletico titolare nella Final Eight di Europa League. La differenza di età (e l'ingaggio) potrebbe però fare la differenza, consigliando l'Inter di fare a meno dell'uruguayano piuttosto che di Skriniar.

Le cifre - L'Hellas per il cartellino chiede 30 milioni di euro. Cifra a cui l'Inter potrebbe avvicinarsi con un prestito con obbligo di riscatto, magari abbassando la cifra cash con l'inserimento di contropartite tecniche gradite a Juric. Kumbulla andrebbe a far coppia con Skriniar sul centrodestra, mentre sul centrosinistra Kolarov dovrebbe andare ad "accoppiarsi" con Bastoni.